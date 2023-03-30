Ультраправі депутати залишили залу під час виступу Зеленського в парламенті Австрії

Ультраправі австрійські законодавці вийшли з зали нижньої палати парламенту 30 березня під час віртуального звернення президента України Володимира Зеленського. Вони вважають, що такий виступ є «порушенням» статусу нейтралітету Австрії.

Члени Партії свободи залишили свої місця, коли Зеленський розпочав своє відеозвернення, залишивши на своїх столах невеликі картки з логотипом партії та повідомленням «простір для миру», повідомляє австрійський громадський мовник ORF. У відеозверненні у твітері партія заявила: «Так нейтралітету, ні розпалюванню війни».

У своєму зверненні Зеленський подякував Австрії за гуманітарну допомогу та допомогу в таких проєктах, як розмінування, додавши, що «важливо не бути морально нейтральним до зла».

Австрія не є членом НАТО і не постачає Україні зброю. Однак вона надала Україні гуманітарну допомогу та шоломи й захисні жилети для цивільного використання. Минулого тижня канцлер Австрії Карл Негаммер у твітері підкреслив нейтральний статус своєї країни, але додав, що «ми розуміємо, що маємо допомагати там, де відбувається несправедливість і воєнні злочини».

Раніше австрійська Партія свободи підтримувала тісні зв’язки з Росією. У 2016 році вона підписала угоду про співпрацю з владною партією «Єдина Росія». У 2018 році президент Росії Володимир Путін був гостем на весіллі Карін Кнайсль, яка є членом Партії свободи і на той час була міністром закордонних справ Австрії.