Росія висилає з країни чотирьох австрійських дипломатів

Міністерство закордонних справ РФ повідомило, що висилає з країни чотирьох австрійських дипломатів у відповідь на аналогічні дії МЗС Австрії на початку лютого, йдеться на сайті відомства.

Чотирьох австрійських дипломатів оголосили в Росії персонами нон-грата. Ноту вручили послу Австрії в РФ Вернеру Альмхоферу. Співробітники австрійського посольства мають покинути Росію до 23 лютого.

Рішення МЗС РФ назвало «заходом у відповідь» на аналогічний крок з боку Відня. 2 лютого МЗС Австрії оголосило персонами нон-грата і вислало двох співробітників російського посольства і двох членів постійної місії при ООН. За версією австрійського відомства, російські дипломати «вчинили дії, несумісні з їхнім дипломатичним статусом».

«Цей недружній і нічим не обґрунтований крок завдає серйозної шкоди двостороннім відносинам, які і без того перебувають у кризі через дії австрійської сторони, і міжнародному авторитету Відня, який раніше позиціонував себе як неупереджену, нейтральну державу і майданчик міжнародної дипломатії», – заявили в МЗС РФ.

Також у МЗС Росії пригрозили офіційному Відню «наслідками» у відповідь на «на труднощі з оформленням віз для офіційних російських делегацій, що прямують до Відня для участі в багатосторонніх заходах».

У квітні 2022 року Австрія вже вислала трьох співробітників російського посольства у Відні та одного співробітника генконсульства Росії у Зальцбурзі. МЗС Росії у відповідь вислало чотирьох співробітників посольства Австрії.

Чи пов’язане нинішнє рішення РФ з погрозами з боку російських спецслужб на адресу Христо Грозєва, журналіста-розслідувача та керівника проєкту Bellingcat, австрійська влада не повідомляє. Грозєв 2 лютого розповів, що вирішив не повертатися до Відня, де він прожив близько 20 років через те, що «у місті безліч російських агентів» і йому може загрожувати небезпека.

Раніше міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що не бачить сенсу в присутності російських послів у країнах Європейського союзу. ЦУ більшості випадків це вже не дипломатичний інститут, а інститут пропаганди, який покриває військові злочини і загалом просуває програму геноциду», заявив він.