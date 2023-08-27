КНДР оголосила про відкриття своїх кордонів після пандемії COVID-19

Північна Корея схвалила повернення своїх громадян, які перебували за кордоном, після багатьох років суворих прикордонних обмежень під час пандемії COVID, повідомили в неділю державні ЗМІ.

Пхеньян відкриє кордон для пасажирських поїздок. У заяві, опублікованій інформаційним агентством KCNA, Державний штаб із запобігання епідеміям заявив напередодні, що постанова відповідає корекції протиепідемічного рівня після «пом’якшення пандемічної ситуації в усьому світі».

«Люди, які повернулися, протягом тижня перебуватимуть під належним медичним наглядом в карантинних палатах», – йдеться в повідомленні, яке цитує Reuters з посиланням на північнокорейські ЗМІ.

Оголошення було зроблено через кілька днів після того, як літак Air Koryo з Пхеньяна вперше з початку пандемії у 2020 році приземлився в Пекіні.

Наразі не зрозуміло, хто був на борту літака, але західні туристичні компанії, що працюють у Північній Кореї, заявили, що це був рейс із північнокорейцями, які застрягли в Китаї після багатьох років закритого кордону.

Протягом останнього року рух вантажних поїздів і суден в країні почав потроху зростати, але Північна Корея лише почала дозволяти деякі міжнародні пасажирські перевезення.