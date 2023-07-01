В Україні офіційно завершився карантин у зв’язку з пандемією COVID-19

У суботу, 1 липня, в Україні офіційно припиняє свою дію карантин та режим надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією COVID-19 – він тривав 1193 дні, йдеться в повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну розповів, що завдяки впровадженню карантину вдалось налагодити механізми реагування, що стали в пригоді під час повномасштабної війни.

«Сьогодні наші лікарі та медсестри не менш героїчно допомагають захисникам та цивільним в умовах повномасштабної війни. Знову роблять неймовірну роботу та демонструють надзвичайний героїзм», – зазначив Шмигаль

При цьому у Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що проводили аудит нормативно-правової бази (зокрема, аналіз норм у понад 60 законах та 100 постановах, які були введені та адаптовані до пандемії). Окрім цього, завдяки рекомендаціям ВООЗ, COVID-19 було перенесено з надзвичайної до постійної проблеми охорони здоров'я.

Це означає, що COVID-19 буде частиною випадків грипу та ГРВІ, які реєструються кожного року в осінньо-зимовий період.

Також відомо, що до кінця 2024 року підтверджені поставки вакцин за міжнародною ініціативою COVAX. Тому щеплення проти COVID-19 залишаться безкоштовними і доступними.

Від початку пандемії коронавірусної інфекції нового типу COVID-19 Радіо Свобода почало вести блог, куди збиралася вся інформація про це захворювання, про перебіг пандемії у світі та коронавірусної епідемії в Україні.

У цьому блозі можна відстежити усю історію того, як людство справилося із новим викликом, пройшовши через страх, втрати, карантини, локдауни, масову вакцинацію, і нарешті дійшло до етапу вироблення колективного імунітету, коли коронавірус став одним із збудників ОРВІ.

За час епідемії коронавірусу в Україні COVID-19 перехворіли майже 5 мільйонів людей. Із них, понад 105 тисяч –​ померли.