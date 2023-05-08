Формально карантин через COVID-19 триває, але його скоро можуть скасувати – Ляшко

Від початку пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні перехворіли понад 5 мільйонів 544 тисячі людей, розповів журналістам міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко 8 травня.

При цьому від ускладнень хвороби за понад три роки, за офіційними даними, померли 112 268 українців, з них 89 дітей і 1 256 медичних працівників, додав міністр.

При цьому Ляшко нагадав, що карантин, запроваджений через пандемію, все ще триває, водночас уряд може його скасувати.

«Ми розглядаємо скасування всього цього. Однак до цього треба підготуватися. Зараз ми оцінимо стан готовності скасування всіх карантинних обмежень. Тому ми зараз проводимо внутрішній аудит і потенційно готуємося до того, щоб вийти з офіційною позицією і сказати, що карантин буде скасовано з такого числа», – цитує Ляшка «РБК-Україна».

Читайте також: Бустер через рік – ВООЗ змінила підхід до вакцинації проти COVID-19 для груп високого ризику

Всесвітня організація охорони здоров’я 5 травня визнала, що поширення коронавірусної інфекції нового типу COVID-19 тепер не є надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

У квітні Кабінет міністрів подовжив дію режиму надзвичайної ситуації, запровадженого через пандемію коронавірусу, до 30 червня 2023 року.

Від початку пандемії коронавірусної інфекції нового типу COVID-19 у 2020 році Радіо Свобода почало вести блог, куди збиралася вся інформація про це захворювання, про перебіг пандемії у світі та коронавірусної епідемії в Україні.

У цьому блозі можна відстежити усю історію того, як людство справилося із новим викликом, пройшовши через страх, втрати, карантини, локдауни, масову вакцинацію, і нарешті дійшло до етапу вироблення колективного імунітету, коли коронавірус став одним із збудників ОРВІ.