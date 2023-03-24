ВООЗ: у Європі зростає смертність від туберкульозу, Україна – серед «лідерів»

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що кількість смертей від туберкульозу в Європі знову зростає після зниження протягом майже 20 років.

Згідно з останніми наявними, туберкульоз забрав життя 27 300 європейців у 2021 році порівняно з 27 000 роком раніше.

У ВООЗ причиною називають пандемію COVID-19 і пов’язані з нею обмеження, переорієнтування медичних ресурсів, запізнілу діагностику, а також поширення стійкої до ліків форми туберкульозу.

Найбільш постраждалими країнами називають Україну та Росію, де померло від туберкульозу близько 3600 і 4900 людей відповідно.

У 53 країнах, що входять до Європейського регіону ВООЗ, включно з країнами Центральної Азії, приблизно 230 тисяч людей захворіли на туберкульоз. Ця цифра продовжує зменшуватися порівняно з попередніми роками.

«Збільшення смертності від туберкульозу, яке ми спостерігаємо у 2021 році, найімовірніше, є наслідком затримки або відсутності діагностики туберкульозу через перебої в роботі протитуберкульозних послуг під час пандемії COVID-19, що призвело до посилення тяжкості захворювання та пов’язаного з цим збільшення смертей», – повідомили у європейському відділенні ВООЗ агенції AFP.

Крім того, у 2021 році також зросла поширеність лікарсько-стійкого туберкульозу: кожен третій випадок хвороби був стійкий до рифампіцину, основного препарату, який використовується для лікування хвороби.

У жовтні ВООЗ висловила занепокоєння зростанням нових випадків у світі в 2021 році, також першим зростанням за 20 років. У 2021 році на туберкульоз захворіли 10,6 мільйона людей.

Сьогодні – День боротьби із захворюванням на туберкульоз в Україні та світі.