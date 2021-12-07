МОЗ повідомило про реєстрацію в Україні «інноваційного препарату» проти туберкульозу

Міністерство охорони здоров’я повідомило про реєстрацію в Україні «Претоманіду», препарату, який вважають інноваційним у лікуванні тяжких форм туберкульозу.

«Застосування нового препарату показано в інноваційному режимі BPаL в умовах операційних досліджень, коли замість 4-5 сильнодіючих ліків застосовується три препарати і з більш коротким терміном прийому», – йдеться в повідомленні МОЗ.

За даними відомства, Україна стала п’ятою країною в світі, яка надала дозвіл на використання «Претоманіду».

Торік у серпні FDA (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (США) схвалило застосування нового протитуберкульозного препарату «Претоманід» для лікування туберкульозу з широкою стійкістю до лікування, а також випадків невдачі лікування мультирезистентного туберкульозу.

Цей препарат був внесений до номенклатурного переліку лікарських засобів до закупівлі на початку 2021 року, зазначили у МОЗ.

За даними Держстату, туберкульоз став причиною понад 2 тисяч смертей в Україні з початку року.