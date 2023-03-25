У МОЗ підрахували збитки, завдані українським медзакладам від початку повномасштабної війни

За понад рік повномасштабної війни було зруйновано та пошкоджено українських медичних закладів на 2,5 мільярда доларів, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я, посилаючись на дані Світового банку.

«З першого дня РФ майже щодня завдає ударів по медичній інфраструктурі. Ракетами та снарядами окупантів зруйновано або пошкоджено щонайменше 978 медзакладів. Також пошкоджено або знищено 650 «швидких» та щонайменше 596 аптек», – зазначають у відомстві.

В МОЗ також уточнили, що найбільше збитків медичній інфраструктурі було завдано на території чотирьох областей:

Донецькій збитки – на 768 мільйонів доларів;

Харківській – на 618 мільйонів доларів;

Чернігівській – на 259 мільйонів доларів;

Луганській – щонайменше на 188 мільйонів доларів.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, «команда МОЗ консолідує зусилля з міжнародними партнерами, аби комплексно оцінити втрати медичної системи від російського вторгнення».

Загалом потреби на відновлення системи охорони здоров’я за наслідками війни становлять 16,4 мільярда доларів, наголосили в МОЗ.

На початку березня у коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» керівниця профільного управління Офісу генпрокурора України Ірина Діденко повідомила, що за час повномасштабної війни Росії проти України зафіксовано 156 фактів сексуального насильства з боку російських військових, більшість із них – у Херсоні та Київській області.

Вона наголосила, що йдеться про справи, де «постраждала особа погодилася на відкриття кримінального процесу, будучи проінформованою, що її очікує».

Насильства зазнавали як жінки, так і чоловіки та діти, сказала представниця Офісу генпрокурора. За її словами, правоохоронцям вдається ідентифікувати деяких російських військових, причетних до скоєння таких злочинів.