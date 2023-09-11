У Кремлі підтвердили офіційний візит Кім Чен Ина в Росію

У Кремлі підтвердили інформацію про офіційний візит лідера КНДР Кім Чен Ина в Росію.

«На запрошення президента РФ Володимира Путіна голова Державних справ КНДР Кім Чен Ин найближчими днями відвідає Росію з офіційним візитом», – йдеться у повідомленні пресслужби Кремля.

Раніше агентство Yonhap повідомило, що в уряді Південної Кореї вважають, що спецпотяг, яким пересувається Кім, ймовірно, попрямував до Владивостока. Своєю чергою, на залізничному вокзалі далекосхідного російського міста Владивосток 11 вересня посилили заходи безпеки.

Минулого тижня низка західних та російських медіа із посиланням на власні джерела повідомили, що Кім цього місяця планує поїхати до Владивостока, швидше за все бронепоїздом, для зустрічі з Путіним, аби обговорити постачання КНДР артилерійських снарядів та іншої зброї Росії для її війни в Україні.

Президент РФ Володимир Путін тим часом прибув до Владивостока для участі у Східному економічному форумі. Це найближче велике місто Росії біля кордону з КНДР.

Північна Корея – одна з дуже небагатьох країн світу, які відкрито підтримали Кремль від початку збройного вторгнення в Україну. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван раніше констатував, що переговори про постачання зброї між Москвою та Пхеньяном «активно просуваються», і попередив лідера КНДР, що його країні доведеться дорого заплатити за постачання Росії зброї для застосування на фронті в Україні.

Наприкінці липня цього року до Північної Кореї приїжджав міністр оборони Росією Сергій Шойгу. Метою його поїздки називалося «зміцнення військових зв’язків» між двома державами.