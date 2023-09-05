Північна Корея «заплатить ціну» за передачу зброї Росії – радник Байдена

Північна Корея зіткнеться з наслідками в разі надання зброї Росії для використання у війні проти України, заявив 5 вересня радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

«Вони заплатять за це ціну в міжнародному співтоваристві», – сказав Салліван.

Напередодні в Білому домі заявили, що переговори щодо зброї між Росією та Північною Кореєю «активно просуваються», а лідер Північної Кореї Кім Чен Ин очікує зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Кім, імовірно, цього місяця поїде до російського Владивостока, щоб зустрітися з Путіним, повідомило раніше видання The New York Times.

Минулого тижня Білий дім заявив, що Росія веде переговори з Пхеньяном про придбання зброї для підтримки своєї війни проти України.