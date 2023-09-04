Білий дім: переговори щодо зброї між Росією і Північною Кореєю «активно просуваються»

У Білому домі стверджують, що переговори щодо зброї між Росією та Північною Кореєю «активно просуваються», а лідер Північної Кореї Кім Чен Ин очікує зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

«У нас є інформація про те, що Кім Чен Ин очікує, що ці дискусії продовжаться, включаючи дипломатичну взаємодію в Росії на рівні лідерів», – заявила 4 вересня речниця Ради національної безпеки Білого дому Едрієн Вотсон.

Кім, імовірно, цього місяця поїде до російського Владивостока, щоб зустрітися з Путіним, повідомило раніше видання The New York Times.

Минулого тижня Білий дім заявив, що Росія веде переговори з Пхеньяном про придбання зброї для підтримки своєї війни проти України.