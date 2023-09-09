Путін привітав Кіма з річницею заснування КНДР на тлі поглиблення відносин

Президент Росії Володимир Путін закликав до зміцнення зв’язків із Пхеньяном, привітавши лідера Північної Кореї Кім Чен Ина з 75-ою річницею заснування КНДР.

Вітання стало останнім свідченням зміцнення відносин між Москвою та Пхеньяном на тлі повідомлень про те, що Кім Чен Ин прибуде до Росії найближчими тижнями.

Представники США заявляли, що Москва намагається купити боєприпаси чи озброєння у Північної Кореї, щоб підтримати своє 18-місячне вторгнення в Україну.

9 вересня Кім Чен Ин провів воєнізований парад у рамках святкування річниці. І якщо Китай прислав офіційну делегацію, то Росія вирішила направити військовий пісенно-танцювальний колектив.

Північна Корея – одна з дуже небагатьох країн світу, які відкрито підтримали Кремль від початку збройного вторгнення в Україну. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван раніше цього тижня констатував, що переговори про постачання зброї між Москвою та Пхеньяном «активно просуваються», і попередив лідера КНДР, що його країні доведеться дорого заплатити за постачання Росії зброї для застосування на фронті в Україні.

Наприкінці липня цього року до Північної Кореї приїжджав міністр оборони Росією Сергій Шойгу. Метою його поїздки називалося «зміцнення військових зв’язків» між двома державами.