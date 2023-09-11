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Кім Чен Ин, ймовірно, їде на зустріч із Путіним. Розвідка Південної Кореї каже про рух його поїзда до кордону РФ

Кім Чен Ин виходить зі свого поїзда, Владивосток, 2019 рік

Спеціальний потяг, який, імовірно, перевозить лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, схоже, вирушив до Росії, повідомили в понеділок представники уряду Південної Кореї.

«Органи розвідки вважають, що поїзд, який, ймовірно, перевозить Кім Чен Ина, рухається до Владивостока», – сказав посадовець розвідки Південної Кореї інформаційному агентству Yonhap.

Поки ні з Пхеньяна, ні з Москви офіційної інформації про можливу поїздку Ина до Росії немає. Якщо поїзд лідера КНДР дійсно їде до Владивостока, то ця поїздка може триватиме 20 годин або й більше.

Президент РФ Володимир Путін тим часом прибув до Владивостока для участі у Східному економічному форумі. Це найближче велике місто Росії біля кордону з КНДР.

Північна Корея – одна з дуже небагатьох країн світу, які відкрито підтримали Кремль від початку збройного вторгнення в Україну. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван раніше констатував, що переговори про постачання зброї між Москвою та Пхеньяном «активно просуваються», і попередив лідера КНДР, що його країні доведеться дорого заплатити за постачання Росії зброї для застосування на фронті в Україні.

Наприкінці липня цього року до Північної Кореї приїжджав міністр оборони Росією Сергій Шойгу. Метою його поїздки називалося «зміцнення військових зв’язків» між двома державами.

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