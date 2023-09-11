Росіяни можуть потрапити до ЄС у підсанкційному одязі – роз’яснення Єврокомісії

У Єврокомісії роз’яснили, як слід інтерпретувати імпортні заборони, вказівки щодо імплементації яких були опубліковані 8 вересня. Окрім автівок з російською реєстрацією, в «чорному» списку – понад 180 позицій, у багатьох є також підпункти.

Там значаться, зокрема, спиртне, сигарети, косметичні засоби, валізи, гаманці, туалетний папір, одяг, фени, плойки, ноутбуки, фотоапарати. Втім, представник Єврокомісії Деніел Феррі уточнив, що ввезення особистих речей навряд чи розцінюватиметься як порушення санкцій, передає кореспондент Радіо Свобода.

«Зрозуміло, що, якщо ви перетинаєте кордон із одягом або особистими речами зі списку заборонених, то не йдеться про осіб, які обходять європейські санкції. Думаю, слід це брати до уваги. Та коли йдеться про цінні товари, наприклад, про автомобілі, то цього потрібно суворо дотримуватися. І це одна з причин, чому було оновлено документ із вказівками», – сказав Феррі на брифінгу в Брюсселі.

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Обмеження, додав представник Єврокомісії, не є новими, а є частиною санкцій, які ЄС запровадив проти Росії раніше. Новими є лише роз’яснення, як їх застосовувати, зокрема в частині ввезення на територію ЄС авто з Росії.

«Товари (заборонені до в’їзду – ред.) перелічені в наших матеріалах про санкції. У конкретному випадку з автомобілями вони дійсно підлягають імпортній забороні і не можуть ввозитися до ЄС… Санкції повинні застосовуватися суворо й гарантувати неможливість їхнього обходу. І це частина наших загальних вказівок, які ми також даємо державам-членам», – зазначив Феррі.

На запитання Радіо Свобода, наскільки обов’язковими є до виконання вказівки Єврокомісії, її представник нагадав, що санкції вважаються законодавством ЄС, відтак держави-члени мають їх застосовувати, дотримуючись європейського права.

8 вересня Єврокомісія опублікувала робочий документ, що містить рекомендації національним органам влади щодо реалізації регламентів, котрі стосуються санкцій ЄС щодо Росії. Документ оформлено як перелік відповідей на питання, що ставляться найчастіше. Там вказано, що транспортний засіб, котрий «походить чи вивозиться з Росії», є об’єктом забороненого імпорту, незалежно від цілі використання.