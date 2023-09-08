ЗМІ: фінансова група HSBC припинить обслуговувати транзакції в Росії та Білорусі

Одна з найбільших фінансових груп у світі HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation) у жовтні припинить обслуговувати транзакції своїх корпоративних клієнтів до Росії та Білорусі – про це йдеться в надісланому клієнтам повідомленні, яке цитує агентство Nikkei Asia.

Досі банк продовжував обслуговувати корпоративних клієнтів у цих країнах, попри санкції.

З листа випливає, що банки, які входять до групи HSBC, перестануть обробляти комерційні платежі, починаючи з 27 жовтня, в умовах «дедалі складнішої нормативної ситуації». Група заявила, що рішення ухвалили для «мінімізації операційного впливу на Росію та Білорусь, навіть якщо така діяльність дозволена застосовними законами та правилами».

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Розсилці сповіщень HSBC клієнтам передувала зустріч представників Казначейства США з фінансовою владою Гонконгу. Американські чиновники, як зазначає Nikkei Asia, просили посилити перевірку фінансових транзакцій, пов’язаних із експортом до Росії високотехнологічних товарів американського виробництва, які підпадають під санкції.

У жовтні 2022 року HSBC зупинив надання роздрібних інвестиційних послуг російським клієнтам. Банк пояснив це рішення санкціями Європейського союзу.

Влада Гонконгу говорила, що не планує підтримувати односторонні санкції західних країн, але в місті фіксується різке скорочення російського капіталу. За перше півріччя 2022-го, згідно з даними Валютного управління Гонконгу, банки скоротили обсяг загального бізнесу з російським капіталом більш ніж у 3 000 разів – з 330 млрд до 100 млн доларів.

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У Росії HSBC вів переговори про продаж 100% своєї дочірньої компанії «Експобанку». Однак ця угода так і не була завершена. Уряд Росії заборонив зарубіжним кредитним організаціям продавати дочірні банки у відповідь на західні санкції щодо російських банків.

У липні Україна закликала великі американські та європейські банки розірвати зв’язки з компаніями, які торгують російською нафтою. Листи були надіслані американським JPMorgan Chase, Citigroup, британській HSBC і французькій Credit Agricole.