НАЗК внесла до списку «спонсорів війни» турецького виробника скла

Національне агентство із питань запобігання корупції внесло до списку «міжнародних спонсорів війни» турецьку компанію із виробництва скла Şişecam Group. Про це агентство повідомило 7 вересня, пояснивши це тим, що компанія продовжує вести бізнес у Росії та залишається найбільшим у Росії експортером у цій галузі.

«Основними сферами діяльності компанії є скляне та хімічне виробництво. Вона займає друге місце у світі за обсягами виробництва скляного посуду, п’яте місце серед виробників скляної тари і листового скла, а також є світовим лідером у виробництві кальцинованої соди й хімічних речовин на основі хрому. Дохід компанії Şişecam за 2022 рік збільшився до 3,6 мільярдів доларів США, чистий прибуток збільшився до 740 мільйонів», – йдеться в повідомленні.

За даними НАЗК, компанія Sisecam Flat Glass виробляє архітектурно-будівельне та автомобільне скло в Росії на ОЕЗ «Алабуга» в Республіці Татарстан. Там же, за повідомленням, виробляються й «Шахеди», які російські війська використовують проти України.

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НАЗК оцінює консолідовані обсяги виробництва Şişecam в понад 1,5 мільйона тонн на рік, а загальні обсяги інвестицій перевищують 1,25 мільярда доларів. Також на її виробництвах у Росії працюють 3 414 працівників. Дочірні компанії групи, які виробляють скло, посуд і тару, сплатити в Росії податків на понад 11,2 мільйона доларів за 2022 рік, додає пресслужба.

«Варто також згадати, що російські закони вимагають від роботодавців співпрацювати з владою в мобілізаційній кампанії, наприклад, передаючи особисті дані працівників до військкомату. Попри те, що іноземна компанія може стверджувати, що влада не зверталася до неї з такими питаннями, чим довше компанія залишається в РФ, тим важче буде пояснити, що їй вдалося обійти вимоги цих законів», – заявляє агентство.

У серпні очільник НАЗК Олександр Новіков запросив керівників компаній, які ще не вийшли з Росії, відвідати Україну.