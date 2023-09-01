НАЗК внесло корпорації PepsiCo та Mars до списку «спонсорів війни»

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло дві провідні корпорації PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни.

Як повідомляє пресслужба агентства, попри заяви про скорочення свого бізнесу, припинення рекламної діяльності та виробництва продукції, ці компанії продовжують працювати в РФ, сплачуючи значні податки до її бюджету, підтримуючи цим економіку країни-агресора.

У НАЗК нагадують, що PepsiCo виробляє прохолоджувальні напої, соки, чипси, закуски, молочні продукти під основними марками Chester’s, Chipsy, Lay’s, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric’s, Tropicana, «Агуша», «Чудо», «Слов’яночка», «Садочок», «Сандорик», «Машенька».

Компанія має у Росії 19 заводів, близько 20 тис. співробітників та 40 тис. сільськогосподарських працівників. За показником чистого прибутку PepsiCo є четвертою за розміром компанією в галузі напоїв і харчових продуктів у РФ, додають у НАЗК.

Крім того, за даними агентства, PepsiCo збільшила свої доходи в РФ у перший рік повномасштабного вторгнення – виторг компанії зріс до 2,59 млрд доларів, чистий прибуток виріс на 333% до 525 млн доларів. Податків до бюджету РФ було сплачено на понад 115 млн доларів.

У НАЗК зауважують, що на відсутність щирих намірів покидати російський ринок вказує також те, що на кар’єрній сторінці компанії перелічено понад 580 відкритих вакансій в РФ.

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Компанія Mars, основні торгові марки якої – Mars, Snickers, Milky Way, Twix, M&M’s, Pedigree, Uncle Ben’s, працює в Росії понад 30 років: інвестувала в економіку країни-агресора 2,5 млрд доларів, створила понад 6 тисяч робочих місць та має на території Росії 10 фабрик.

Після початку повномасштабної агресії компанія обіцяла скоротити бізнес на території РФ, проте фабрики продовжують працювати зі збільшенням доходів у 2022 році порівняно з 2021 роком, також компанія опублікувала 100 актуальних вакансій.

Раніше очільник НАЗК Олександр Новіков запросив керівників компаній, які ще не вийшли з Росії, відвідати Україну.