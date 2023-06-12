У Норвегії бойкотують американську кондитерську компанію, яка не пішла з ринку Росії

Представники американської компанії Mondelez International, яка виробляє популярні кондитерські вироби Oreo та Milka, зустрінуться із представниками уряду Норвегії, щоб захистити свій бізнес у країні. Раніше великі скандинавські компанії стали відмовлятися від продукції Mondelez через те, що корпорація не пішла з російського ринку. Про це повідомляє агентство Reuters.



Серед тих, хто оголосив про припинення продажів продукції Mondelez – авіакомпанії Scandinavian Airlines та Norwegian Air, залізнична група SJ, мережа готелів Strawberry, роздрібна мережа Elkjop, судноплавний оператор Fjord Line та Норвезька футбольна асоціація.

Як зазначає Reuters, корпорація має великий бізнес у Швеції та Норвегії, де вона через місцеві компанії випускає шоколад Freia і Marabou.



Міністерство закордонних справ Норвегії 12 червня заявило, що планує зустрітися з представниками Mondelez та норверзьких компаній, які беруть участь у бойкоті. При цьому держсекретар МЗС Ерлінг Ріместад додав, що «компанії та приватні особи мають робити незалежний вибір щодо того, що купувати та з ким торгувати».

Читайте також: Норвегія виділяє додаткові 143 млн євро на відновлення інфраструктури України

Компанії заявили, що вони вирішили припинити продаж продукції Mondelez через внесення корпорації до списку міжнародних спонсорів війни, який веде Національне агентство із запобігання корупції України.



Mondelez заявила, що не продає продукцію російського виробництва в Норвегії, підтримує «обмежену» діяльність у Росії та засудила війну.

У травні НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни виробника «Ведмедика Барні». Як стверджує агентство, інтереси Mondelez International, яка має річний дохід близько 26 млрд доларів і працює в 160 країнах світу, на російському ринку представляє ТОВ «Мондэлис Русь», яка має три заводи: фабрику «Большевик», яка випускає печиво «Юбилейное», OREO, «Медвежонок Барни» та крекери TUC, виробництво в Покрові (шоколад Alpen Gold, «Воздушный», Milka та батончик Picnic), завод у Великому Новгороді (жувальна гумка Dirol і льодяники Halls).



За підсумками воєнного 2022 року, як повідомляють у НАЗК, прибуток російського філіалу Mondelez International склав 339 млн доларів (+303% за рік), виручка – понад 1 млрд доларів (+38% за рік), а російський бюджет компанія поповнила на понад $61 млн податків.