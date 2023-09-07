British American Tobacco продає бізнес у Росії та Білорусі

Тютюновий концерн British American Tobacco (BAT) уклав угоду про продаж бізнесу в Росії та Білорусі консорціуму, який очолив менеджмент BAT Russia. Про це йдеться у заяві на сайті BAT від 7 вересня.

Угоду мають закрити наступного місяця, після цього місцевий консорціум буде володіти обома підприємствами. Після завершення угоди підприємства консорціуму будуть називатись ITMS Group (International Tobacco Marketing Services Group).

«Протягом всього процесу передачі бізнесу одним із наших ключових пріоритетів були інтереси наших колег у Росії та Білорусі. У рамках угоди їхні умови найму залишаться співставними з чинними умовами BAT протягом як мінімум двох років після завершення угоди», – стверджує пресслужба BAT.

Після завершення угоди, зазначають у компанії, British American Tobacco більше не буде присутня в Росії та Білорусі і не отримуватиме жодного фінансового прибутку від продажів.

Читайте також: НАЗК внесло двох міжнародних виробників тютюну до списку «спонсорів війни»

BAT є виробником сигарет Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Vogue, Rothmans та «Ява», а також пристроїв для нагрівання тютюну glo. Компанія оголосила про намір продати свій російський бізнес у березні 2022 року. У лютому 2023 року генеральний директор BAT Джек Боулз попередив, що цей процес може затягнутися до 2024 року.

Як повідомляє канал «Настоящее время», у вересні 2021 року British American Tobacco заявив про припинення співпраці з білоруською тютюновою фабрикою «Німан». Таке рішення було ухвалено через повідомлення про порушення прав людини та санкцій, запроваджених щодо Білорусі та білоруських компаній. Раніше британська компанія була найбільшим інвестором тютюнової галузі Білорусі.

Після цього BAT намагався провести аналіз, щоб визначити бізнес-модель, яка «відповідає національному законодавству Білорусі та міжнародному законодавству», пише білоруська служба Радіо Свобода. У жовтні 2022 року представництво BAT у Білорусі оголосило про реорганізацію. За даними держреєстру юридичних осіб Мін’юсту Білорусі, зараз компанія називається «Міжнародні послуги з маркетингу тютюну БіУай».