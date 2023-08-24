НАЗК внесло двох міжнародних виробників тютюну до списку «спонсорів війни»

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло дві міжнародні тютюнові компанії Philip Morris International та Japan Tobacco International до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це НАЗК повідомило 24 серпня.

«Компанії продовжують вести бізнес в РФ та підтримувати економіку країни-агресорки сплатою значних податків до її бюджету», – пояснює агентство.

Як заявляє НАЗК, частка «Філіп Морріс Інтернешнл» в російському ринку склала 30,1% у 2019 році. Відтак агентство вважає компанію одним із найбільших платників податків до російського бюджету, оцінюючи сукупний обсяг її інвестицій у Росію в 2 мільярди доларів.

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«Згідно з даними фінансової звітності російського підрозділу Philip Morris, виручка компанії у перший рік повномасштабного вторгнення РФ в Україну зросла на 8% до 140,3 мільярда рублів, а чистий прибуток до 48,2 мільярда рублів, що на 45% більше, ніж у 2021 році. Відповідно, податку на прибуток до бюджету агресора було сплачено на суму понад 136 мільйонів доларів США», – заявляє НАЗК.

Також агентство оцінює частку Japan Tobacco International в російському ринку в близько 34,9%. Компанія представлена в Росії, поміж іншого, брендами Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie і російські марки «Донской табак», Kiss, Play, «Петр I», «Тройка».

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«JTI – найбільший інвестор і провідний платник податків у російській тютюновій індустрії. За останні 20 років інвестиції JTI в економіку РФ перевищили $4,6 мільярда. Податкові платежі компанії 2020 року забезпечили 1,4% доходу федерального бюджету РФ. Сама компанія ж відкрито заявляла про те, що російський ринок генерував близько 2 мільярдів доларів США у 2022 році для JT групи, або приблизно 11% її консолідованого доходу за 2022 рік», – йдеться в заяві.

За даними НАЗК, обидві компанії продовжують роботу в Росії: Philip Morris начебто не змогла продати свій бізнес у Росії, а JT Group продовжує «виробляти та поширювати продукцію в РФ».

Раніше очільник НАЗК Олександр Новіков запросив керівників компаній, які ще не вийшли з Росії, відвідати Україну.