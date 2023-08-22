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Фармкомпанія зі США припинить постачання в Росію популярних ліків від гепатиту

За даними газети, на зепатир припадає майже 20 відсотків усіх російських держзакупівель ліків від гепатиту С, на це щорічно витрачається понад мільярд рублів

Американська фармацевтична компанія MSD припинить постачати в Росію ліки від гепатиту С зепатир (Zepatier), повідомляє російська газета «Коммерсант» із посиланням на наглядовий орган у сфері охорони здоров’я РФ Росздравнадзор.

Як пояснили у службі, компанія зобов’язана повідомити про припинення постачання як мінімум за рік до фактичної зупинки імпорту. У листі MSD наголошується, що це рішення не вплине на поставки, заплановані у 2024 році.

За даними газети, на зепатир припадає майже 20 відсотків усіх російських держзакупівель ліків від гепатиту С, на це щорічно витрачається понад мільярд рублів. Аналогів препарату в Росії поки що немає. На ринку є інші ліки, але зепатир відноситься до однієї з найдоступніших схем лікування.

У 2022 році MSD почала скорочувати співпрацю з Росією: припинилися постачання вакцини від вітряної віспи, кору, краснухи та паротиту, препарату проти ВІЛ ралтегравір. Виняток зробили для препаратів, які не мають аналогів.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну кілька великих іноземних фармкомпаній обмежили свою роботу в Росії. Так, Gilead призупинила всі операції, які не пов’язані з життєво важливими ліками. Pfizer, Bayer, Novartis, MSD, Sanofi та AbbVie продовжують постачання ліків, але зупинили інвестиції чи клінічні дослідження. Американська фармацевтична компанія Eli Lilly вирішила повністю піти з російського ринку, передавши бізнес у Росії своєму партнерові у Центральній і Східній Європі Swixx Biopharma.

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