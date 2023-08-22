Фармкомпанія зі США припинить постачання в Росію популярних ліків від гепатиту

Американська фармацевтична компанія MSD припинить постачати в Росію ліки від гепатиту С зепатир (Zepatier), повідомляє російська газета «Коммерсант» із посиланням на наглядовий орган у сфері охорони здоров’я РФ Росздравнадзор.

Як пояснили у службі, компанія зобов’язана повідомити про припинення постачання як мінімум за рік до фактичної зупинки імпорту. У листі MSD наголошується, що це рішення не вплине на поставки, заплановані у 2024 році.

За даними газети, на зепатир припадає майже 20 відсотків усіх російських держзакупівель ліків від гепатиту С, на це щорічно витрачається понад мільярд рублів. Аналогів препарату в Росії поки що немає. На ринку є інші ліки, але зепатир відноситься до однієї з найдоступніших схем лікування.

У 2022 році MSD почала скорочувати співпрацю з Росією: припинилися постачання вакцини від вітряної віспи, кору, краснухи та паротиту, препарату проти ВІЛ ралтегравір. Виняток зробили для препаратів, які не мають аналогів.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну кілька великих іноземних фармкомпаній обмежили свою роботу в Росії. Так, Gilead призупинила всі операції, які не пов’язані з життєво важливими ліками. Pfizer, Bayer, Novartis, MSD, Sanofi та AbbVie продовжують постачання ліків, але зупинили інвестиції чи клінічні дослідження. Американська фармацевтична компанія Eli Lilly вирішила повністю піти з російського ринку, передавши бізнес у Росії своєму партнерові у Центральній і Східній Європі Swixx Biopharma.