Путін визнав дефіцит і зростання цін на ліки в російських аптеках

Президент Росії Володимир Путін заявив 24 січня, що перевірки засвідчили брак деяких ліків у російських аптеках, а також зростання цін, повідомляє державне інформаційне агентство ТАСС.

«Справа в тому, що останнім часом у нас зросли ціни і є певний дефіцит деяких ліків, попри те, що ми спостерігаємо зростання виробництва фармацевтичної продукції. За перші три квартали минулого року виробництво зросло приблизно на 22%, причому 60% нашого ринку займають ліки вітчизняного виробництва. Проте дефіцит окремих препаратів є, і ціни на них зросли», – сказав Путін на віртуальній нараді з членами російського уряду.

Частина магазинів у Москві зачинилися на тлі економічних наслідків масштабних санкцій Заходу у відповідь на війну в Україні. Хоча полиці в більшості магазинів залишаються добре укомплектованими, західні продукти стають дедалі дефіцитнішими та дуже дорогими, що ще більше підвищує ціни, які вже завдають шкоди багатьом російським домогосподарствам.