У США двох бізнесменів звинувачують у спробі вивести з-під санкцій яхту російського олігарха

Міністерство юстиції США заявило про порушення справи проти російського бізнесмена Владислава Осипова та британського бізнесмена Річарда Мастерса. Відомство вважає, що вони намагалися вивести з-під санкцій яхту Tango, яка, ймовірно, належить засновнику групи компаній «Ренова» Віктору Вексельбергу. Про це повідомляє сайт американського відомства.

Вексельберг перебуває під санкціями США з 2018 року. Після російського вторгнення в Україну США та Великобританія запровадили проти нього додаткові обмеження. Після цього на запит американської влади в Іспанії було затримано яхту Tango вартістю 90 мільйонів доларів.

Як стверджує міністерство юстиції США, Осипов «виконував функції керуючого нерухомим майном яхти Tango» і розробив складну схему, в якій були задіяні підставні компанії, щоб приховати справжнього власника яхти. Мастерсу інкримінують керівництво компанією, яка «взяла на себе управління Tango» після того, як Вексельберг потрапив під американські санкції. Крім того, за версією відомства, Мастерс обманював американські фінансові органи, придумавши для яхти хибну назву – «Фанта».

«Унаслідок цього фінансові установи США опрацювали транзакції на сотні тисяч доларів для Tango, які вони інакше не дозволили б, якби знали про причетність Вексельберга до фінансових операцій», – сказано у повідомленні відомства.

На Осипова виписано орден на арешт, а Мастерса вже затримали в Іспанії. Бізнесменів звинувачують у змові з метою обману США, порушення санкційного режиму, а також відмивання грошей.