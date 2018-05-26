ЗМІ: російський олігарх Вексельберг зустрічався з адвокатом Трампа до інавгурації

Російський олігарх і власник групи «Ренова» Віктор Вексельберг зустрічався з адвокатом Дональда Трампа за 11 днів до його інавгурації. Про це повідомляє The New York Times.

Видання уточнює, що зустріч Вексельберга і адвоката Майкла Коена пройшла в Нью-Йорку, в Trump Tower. Факт зустрічі підтверджують також агентства Reuters і АP.

Двоюрідний брат Вексельберга Ендрю Інтратер розповів The New York Times, що Коен і російський бізнесмен обговорювали можливість поліпшення російсько-американських відносин. Вони також зустрічалися на інавгурації, куди був запрошений Вексельберг.

The New York Times нагадує, що через кілька днів після інавгурації Трампа інвестиційна компанія Інтратера Columbus Nova уклала з Коеном договір про консалтингові послуги. Вартість контракту склала один мільйон доларів. Зараз цей договір став предметом розслідування в США. Інтратер запевнив газету, що Вексельберг не мав відношення до цієї угоди. Він також зазначив, що якби знав заздалегідь, що діяльність Коена стане предметом декількох розслідувань, то він не став би знайомити його з Вексельбергом і не став би користуватися його послугами.

Вексельберг, Коен і адвокат Інтратера не коментували це повідомлення

Вексельберг був одним із семи пов'язаних з Кремлем олігархів. які потрапили під санкції США у квітні цього року. 9 квітня ФБР провело обшук в офісі Коена. За даними The New York Times, частина матеріалів для розслідування співробітники спецслужб отримали від спецпрокурора Роберта Мюллера. Він веде розслідування ймовірного втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році.

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На початку травня стало відомо, що співробітники команди Мюллера опитали Вексельберга в аеропорту Нью-Йорка. Журналісти The New York Times тоді писали, що російського олігарха запитували про виплати Columbus Nova Коену і пожертвування компанії Інтратера республіканській партії і на інавгурацію Трампа.