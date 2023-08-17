НАЗК внесло Ali Express до списку «спонсорів війни»

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську групу компаній Alibaba Group Holding Limited до «міжнародних спонсорів війни» через те, що вона продовжує працювати в РФ – надає свої платформи для продажу товарів, виготовлених з вивезеної з окупованих територій України міді.

«На території РФ найбільшого поширення набула платформа онлайн-комерції AliExpress, якою керує дочірня російська компанія з групи Alibaba ТОВ «Алибаба.КОМ (РУ)». Власником ТОВ «Алибаба.КОМ (РУ)» є зареєстрована у Сінгапурі компанія Aliexpress Russia Holding Private Ltd. Станом на 2023 рік компанія продовжує ведення справ у Росії, надаючи міжнародний майданчик для продажів закордонних товарів. Прибуток ТОВ «Алибаба.КОМ (РУ)» за 2022 рік склав 16,3 млрд рублів (близько $160 млн)», – повідомляє пресслужба агентства.

Як зауважують в НАЗК, у квітні цього року агенція Reuters повідомила, що китайська компанія Quzhou Nova закупала щонайменше 3220 тонн мідного сплаву на загальну суму $7,4 млн у Дебальцевського заводу металургійного машинобудування (окупованого) в період з 8 жовтня 2022 року по 24 березня 2023 року. За даними митниці, відвантаження мідного сплаву з заводу здійснювалися через порт Новоросійськ. З вивезеної міді компанія виробляє товари, які продає на платформах Alibaba.

В агентстві також додають, що Alibaba вдається й до цензурування українського контенту на своїх платформах, пов’язаного з російською війною – у березні 2022 року Alibaba заблокувала профіль українського стрімера, який мав на AliExpress понад 268 тисяч підписників, за допис про війну. Але проросійські дописи, за даними агенції, на платформі не видаляються.

Всі наведені факти можуть свідчити про те, що компанія підтримує російську агресію не тільки фінансово, сплачуючи податки, але й ідеологічно, наголошують у НАЗК.

Минулого тижня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло компанію Bacardi Limited до списку «міжнародних спонсорів війни».

Національне агентство протидії корупції України створило список міжнародних компаній, які продовжують вести свій бізнес у Росії. Передбачається, що це допоможе ЄС та США накладати санкції щодо причетних до війни компаній.