США закликають Росію «негайно» звільнити журналіста Геншковича

Сполучені Штати 24 серпня повторили Росії вимогу звільнити кореспондента Wall Street Journal Евана Гершковича та ще одного затриманого американця після того, як московський суд продовжив термін тримання журналіста під вартою.

«Претензії проти Евана Гершковича безпідставні. Ми знову закликаємо Росію негайно звільнити Евана, а також звільнити незаконно затриманого громадянина США Пола Уілана», – заявив речник Держдепартаменту.

Раніше 24 серпня Лефортовський районний суд Москви продовжив до 30 листопада арешт кореспондента The Wall Street Journal Евана Гершковича, який перебуває в СІЗО за звинуваченням у шпигунстві. Засідання відбулося у закритому режимі, оскільки матеріали справи засекречені.

Журналіст WSJ Еван Гершкович був затриманий 29 березня в Єкатеринбурзі, наступного дня суд у Москві відправив його до СІЗО. ФСБ стверджує, що Гершкович збирав на замовлення США секретні відомості про одне із підприємств військово-промислового комплексу. Гершкович не визнав провини.

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Редакція The Wall Street Journal категорично відкинула звинувачення у шпигунстві та заявила, що Гершкович виконував свою роботу. Зокрема, він опитував жителів Єкатеринбурга про їхню реакцію на втрати, які зазнає в Україні ПВК «Вагнер» .



Держдепартамент США визнав журналіста Евана Гершковича «неправомірно затриманим» Росією. Цей статус еквівалентний статусу заручника і дозволяє Вашингтону використовувати додаткові механізми, щоб домагатися його звільнення, зокрема, вести переговори щодо обміну американського громадянина.