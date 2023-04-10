Держдеп США визнав журналіста Гершковича «неправомірно затриманим Росією»

Державний департамент США визнав утримуваного в Росії репортера Wall Street Journal Евана Гершковича неправомірно затриманим.



«Сьогодні міністр Блінкен вирішив, що Еван Гершкович незаконно затриманий Росією. Журналістика – це не злочин. Ми засуджуємо продовження Кремлем придушення незалежних голосів у Росії та його війну проти правди», – сказав заступник речника Держдепу Ведант Патель.



Як зауважує СNN, це позначення підкреслює заяви уряду Сполучених Штатів про те, що звинувачення у шпигунстві проти репортера є безпідставними, і це дасть уряду США можливість досліджувати всі можливості для його звільнення.

Тепер справу Гершковича буде розглядати Державний департамент через Офіс спеціального представника президента у справах із заручниками.

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30 березня стало відомо, що журналіст, який близько шести років працює в Росії, зник у Єкатеринбурзі під час підготовки матеріалу про ПВК «Вагнер». Пізніше Федеральна служба безпеки Росії повідомила про затримання за підозрою у шпигунстві журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. Російське слідство стверджує, що Гершкович збирав на замовлення США секретні відомості про одне із підприємств військово-промислового комплексу. Подробиці звинувачення не наводяться.

Російський суд заарештував Евана Гершковича на два місяці – до 29 травня.

The Wall Street Journal заперечує звинувачення проти свого журналіста, а Білий дім заявив, що звинувачення у шпигунстві є «смішними».

«Репортери без кордонів» засудили затримання журналіста WSJ у Росії, назвавши це помстою за його роботу.