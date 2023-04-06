Посол США і заступник Лаврова обговорили справу заарештованого у Росії журналіста WSJ

Посол США в Росії Лінн Трейсі і заступник російського міністра закордонних справ Сергій Рябков зустрілися 6 квітня, щоб обговорити справу репортера Wall Street Journal, якого минулого тижня заарештували у РФ за звинуваченням у шпигунстві.

Як повідомило МЗС Росії, Рябков під час зустрічі заявив, що американський журналіст Еван Гершкович «був спійманий на гарячому під час спроби отримати секретну інформацію, використовуючи свій журналістський статус як прикриття для протиправних дій».

Минулого тижня суд у Москві заарештував Евана Гершковича на два місяці – до 29 травня. Раніше його затримали в Єкатеринбурзі. Російське слідство стверджує, що Гершкович збирав на замовлення США секретні відомості про одне із підприємств військово-промислового комплексу. Подробиці звинувачення не наводяться. За звинуваченням йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

Речник Ради нацбезпеки Білого дому США Джон Кірбі наголошував, що американська влада докладає всіх зусиль для звільнення кореспондента The Wall Street Journal з того моменту, як стало відомо про його затримання. При цьому зазначалося, що консульського доступу співробітники посольства США в Росії до Гершковича досі не мають. МЗС Росії стверджувало, що доступ американських дипломатів до заарештованого журналіста забезпечений.

The Wall Street Journal заперечує звинувачення проти свого журналіста, а Білий дім заявив, що звинувачення у шпигунстві є «смішними».

«Репортери без кордонів» засудили затримання журналіста WSJ у Росії, назвавши це помстою за його роботу.