Затриманий у Росії журналіст WSJ оскаржив свій арешт

Журналіст Wall Street Journal Еван Гершкович, якого минулого тижня затримали в Росії за звинуваченням у шпигунстві, яке багато хто вважає політично мотивованим, оскаржив своє затримання. За повідомленням російських медіа, адвокати 31-річного журналіста подали апеляцію до Лефортівського районного суду 3 квітня.

Агентство AFP цитує речницю суду, яка повідомила, що дата розгляду апеляції буде оголошена цього тижня. За її словами, апеляцію подав призначений судом адвокат, який представляв Гершковича на обвинуваченні.

Гершковичу було відмовлено в доступі до його власного адвоката 30 березня, коли цей же суд задовольнив запит Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ), на арешт Гершковича на два місяці.

Читайте також: Блінкен та Лавров обговорили арешт журналіста Гершковича

Глава НАТО Єнс Столтенберг 3 квітня засудив арешт і закликав до «негайного звільнення» Гершковича.

«Його арешт викликає велике занепокоєння. Важливо поважати свободу преси, права журналістів і право ставити запитання та виконувати свою роботу», – сказав він на пресконференції в Брюсселі перед засіданням міністрів закордонних справ Альянсу.

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав свого російського колегу Сергія Лаврова 2 квітня звільнити Гершковича під час рідкої телефонної розмови.

Державний департамент США ще не кваліфікував арешт Евана Гершковича як незаконне затримання. Про це журналістам 3 квітня заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, додавши, що відомство над цим працює.

Читайте також: США не змогли отримати доступ до затриманого в Росії журналіста WSJ – Кірбі

«Ми наполягали з того моменту, як дізналися, що його затримали за сміховинними звинуваченнями», – додав він.

Деякі аналітики припускають, що арешт Гершковича є кроком Росії для організації обміну полоненими, подібного до того, що відбувся в грудні.

У четвер Лефортовський суд Москви заарештував Евана Гершковича на два місяці, до 29 травня. Раніше того ж дня стало відомо про його затримання в Єкатеринбурзі. ФСБ стверджує, що журналіст «за завданням США займався збором даних, що є держтаємницею, про одне з підприємств російського ВПК». Подробиці при цьому не наводилися. Гершковичеву загрожує до 20 років позбавлення волі.

Білий дім відкинув звинувачення у шпигунстві на адресу американського громадянина Евана Гершковича як безглузді і заявив, що вважати ці звинувачення виправданими немає жодних підстав. Звільнити журналіста закликали президент США Джо Байден та редакція The Wall Street Journal.