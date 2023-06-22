Росія: суд залишив у СІЗО журналіста The Wall Street Journal Гершковича

Московський міськсуд відхилив апеляцію щодо запобіжного заходу для обвинуваченого в шпигунстві журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. Він залишиться у СІЗО до кінця серпня.

На засідання суду прибула посол США в Росії Лінн Трейсі та представники інших іноземних дипмісій. За даними Sota, незважаючи на те, що справа Гершковича розглядається у закритому режимі, дипломатам дозволили бути присутнім на засіданні.



Трейсі після засідання суду знову заявила про безпідставний арешт американського журналіста і закликала владу Росії негайно звільнити його.

Журналіст WSJ Еван Гершкович був затриманий 29 березня в Єкатеринбурзі, наступного дня суд у Москві відправив його до СІЗО. ФСБ стверджує, що Гершкович збирав на замовлення США секретні відомості про одне із підприємств військово-промислового комплексу. Гершкович не визнав провини.

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Редакція The Wall Street Journal категорично відкинула звинувачення у шпигунстві та заявила, що Гершкович виконував свою роботу. Зокрема, він опитував жителів Єкатеринбурга про їхню реакцію на втрати, які зазнає в Україні ПВК «Вагнер» .



Держдепартамент США визнав журналіста Евана Гершковича «неправомірно затриманим» Росією. Цей статус еквівалентний статусу заручника і дозволяє Вашингтону використовувати додаткові механізми, щоб домагатися його звільнення, зокрема, вести переговори щодо обміну американського громадянина.