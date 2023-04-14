«Прорахована ескалація» з метою отримання поступок від США – ISW про участь Путіна в арешті журналіста WSJ

Повідомлення про те, що президент Росії Володимир Путін особисто погодив арешт кореспондента Wall Street Journal Евана Гершковича за звинуваченням у шпигунстві, свідчать про те, що це було «прорахованою ескалацією», заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

«Повідомлення про особисту участь Путіна в першому арешті американського журналіста з часів Холодної війни може свідчити про те, що Кремль розглядав арешт як прораховану ескалацію, яку він намагатиметься використати як важіль для отримання поступок від Сполучених Штатів», – йдеться в повідомленні.

В ISW також зауважили, що повідомлення про особисту участь Путіна в арешті дозволяють припустити, що арешт, ймовірно, був відповіддю на арешт у США громадянина Росії Сергія Черкасова 24 березня за звинуваченням у діяльності як агента іноземної держави.

«Раніше ISW повідомляв, що ФСБ нещодавно здійснила інші арешти у зв’язку з інформацією про оборонні підприємства в Свердловській області. ISW вважає, що Кремль може використовувати привід загроз оборонно-промисловій базі Росії для виправдання репресій і подальшого приховування діяльності російських оборонно-промислових підприємств», – йдеться у звіті.

12 квітня агентство Bloomberg повідомило, що президент Росії Володимир Путін особисто погодив арешт кореспондента Wall Street Journal Евана Гершковича за звинуваченням у шпигунстві до того, як Федеральна служба безпеки Росії 30 березня заарештувала Гершковича в Єкатеринбурзі Свердловської області за збір відомостей, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств військово-промислового комплексу.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив, що Путін віддав наказ про арешт Гершковича, і заявив, що російські спецслужби самостійно ухвалили таке рішення.

30 березня стало відомо, що журналіст, який близько шести років працює в Росії, зник у Єкатеринбурзі під час підготовки матеріалу про ПВК «Вагнер». Пізніше Федеральна служба безпеки Росії повідомила про затримання за підозрою у шпигунстві журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. Російське слідство стверджує, що Гершкович збирав на замовлення США секретні відомості про одне із підприємств військово-промислового комплексу. Подробиці звинувачення не наводяться.

Російський суд заарештував Евана Гершковича на два місяці – до 29 травня.

The Wall Street Journal заперечує звинувачення проти свого журналіста, а Білий дім заявив, що звинувачення у шпигунстві є «смішними». Державний департамент США визнав журналіста «неправомірно затриманим Росією».