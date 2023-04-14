Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

«Прорахована ескалація» з метою отримання поступок від США – ISW про участь Путіна в арешті журналіста WSJ

12 квітня агентство Bloomberg повідомило, що президент Росії Володимир Путін особисто погодив арешт кореспондента Wall Street Journal Евана Гершковича

Повідомлення про те, що президент Росії Володимир Путін особисто погодив арешт кореспондента Wall Street Journal Евана Гершковича за звинуваченням у шпигунстві, свідчать про те, що це було «прорахованою ескалацією», заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

«Повідомлення про особисту участь Путіна в першому арешті американського журналіста з часів Холодної війни може свідчити про те, що Кремль розглядав арешт як прораховану ескалацію, яку він намагатиметься використати як важіль для отримання поступок від Сполучених Штатів», – йдеться в повідомленні.

В ISW також зауважили, що повідомлення про особисту участь Путіна в арешті дозволяють припустити, що арешт, ймовірно, був відповіддю на арешт у США громадянина Росії Сергія Черкасова 24 березня за звинуваченням у діяльності як агента іноземної держави.

«Раніше ISW повідомляв, що ФСБ нещодавно здійснила інші арешти у зв’язку з інформацією про оборонні підприємства в Свердловській області. ISW вважає, що Кремль може використовувати привід загроз оборонно-промисловій базі Росії для виправдання репресій і подальшого приховування діяльності російських оборонно-промислових підприємств», – йдеться у звіті.

12 квітня агентство Bloomberg повідомило, що президент Росії Володимир Путін особисто погодив арешт кореспондента Wall Street Journal Евана Гершковича за звинуваченням у шпигунстві до того, як Федеральна служба безпеки Росії 30 березня заарештувала Гершковича в Єкатеринбурзі Свердловської області за збір відомостей, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств військово-промислового комплексу.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив, що Путін віддав наказ про арешт Гершковича, і заявив, що російські спецслужби самостійно ухвалили таке рішення.

30 березня стало відомо, що журналіст, який близько шести років працює в Росії, зник у Єкатеринбурзі під час підготовки матеріалу про ПВК «Вагнер». Пізніше Федеральна служба безпеки Росії повідомила про затримання за підозрою у шпигунстві журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. Російське слідство стверджує, що Гершкович збирав на замовлення США секретні відомості про одне із підприємств військово-промислового комплексу. Подробиці звинувачення не наводяться.

Російський суд заарештував Евана Гершковича на два місяці – до 29 травня.

The Wall Street Journal заперечує звинувачення проти свого журналіста, а Білий дім заявив, що звинувачення у шпигунстві є «смішними». Державний департамент США визнав журналіста «неправомірно затриманим Росією».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG