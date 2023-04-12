Bloomberg: Путін особисто схвалив арешт журналіста WSJ Гершковича

Президент Росії Володимир Путін особисто схвалив арешт кореспондента The Wall Street Journal Евана Гершковича, пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела. Це перший арешт журналіста за звинуваченням у шпигунстві з часів Холодної війни.



На умовах анонімності співрозмовники Bloomberg, знайомі із ситуацією, повідомили, що причетність президента країни до кримінального переслідування «незручного» іноземного журналіста свідчить про те, що в Кремлі зростає вплив прихильників жорсткої лінії, спрямованої на поглиблення протистояння з Вашингтоном.



Джерела Bloomberg також стверджують, що ініціатива заарештувати американського журналіста за звинуваченням у шпигунстві виходила від високопосадовців російських спецслужб. Як пише агентство, спецслужби підпорядковуються безпосередньо Путіну.



Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що це не рішення Путіна, а «повна прерогатива спецслужб, вони виконували свою роботу».

30 березня стало відомо, що журналіст, який близько шести років працює в Росії, зник у Єкатеринбурзі під час підготовки матеріалу про ПВК «Вагнер». Пізніше Федеральна служба безпеки Росії повідомила про затримання за підозрою у шпигунстві журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. Російське слідство стверджує, що Гершкович збирав на замовлення США секретні відомості про одне із підприємств військово-промислового комплексу. Подробиці звинувачення не наводяться.

Російський суд заарештував Евана Гершковича на два місяці – до 29 травня.

The Wall Street Journal заперечує звинувачення проти свого журналіста, а Білий дім заявив, що звинувачення у шпигунстві є «смішними».