Росія: суд у Москві продовжив арешт журналісту WSJ Гершковичу

Лефортовський суд Москви продовжив арешт журналісту американського видання The Wall Street Journal Евану Гершковичу до 30 серпня, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Засідання проходило в закритому режимі та тривало менше години. Термін арешту Гершковича спливав 29 травня.

Як повідомляє телеканал «Дождь», на суд зі Сполучених Штатів приїхали батьки журналіста Елла Мілман та Михайло Гершкович.

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Евана Гершковича заарештували в Москві наприкінці березня за звинуваченнями в шпигунстві, які видання Wall Street Journal рішуче заперечує. Зараз Гершкович, якому загрожує до 20 років позбавлення волі, перебуває в СІЗО «Лефортово».

Державний департамент США визнав Гершковича незаконно затриманим.