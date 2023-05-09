Росія розглядає запит США на доступ до затриманого репортера WSJ Гершковича – Рябков

Росія розглядає запит консульства Сполучених Штатів на доступ до затриманого репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

«Усі звернення про консульські візити до Гершковича розглядаються відповідними російськими службами», – сказав Рябков, слова якого цитує 9 травня державна інформагенція «РИА Новости».

Державний департамент США поки не коментує ці повідомлення.

Евана Гершковича заарештували в Москві наприкінці березня за звинуваченнями в шпигунстві, які видання Wall Street Journal рішуче заперечує. Зараз Гершкович, якому загрожує до 20 років позбавлення волі, перебуває в СІЗО «Лефортово».

Державний департамент США визнав Гершковича незаконно затриманим.