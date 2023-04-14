Російський дипломат запропонував скоротити кількість американських журналістів у Росії

Посол Росії в США Анатолій Антонов заявив, що Вашингтон погрожував заходами у відповідь після затримання в РФ репортера Wall Street Journal Евана Гершковича за звинуваченням у шпигунстві. Дипломат припустив, що, можливо, настав час скоротити кількість американських журналістів у Росії.

В ефірі російського Першого каналу Антонов сказав, що у нього була «дуже жорстка» розмова із заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд, яка звинуватила Росію в незаконному затриманні Гершковича.

«В американців є одне дуже хороше слово – взаємність, на якій вони завжди наполягають. Можливо, настав час для нас проявити взаємність і скоротити кількість американських журналістів, які працюють у Москві і в Росії в цілому, до кількості [російських журналістів], які працюють у Вашингтоні та Нью-Йорку», – сказав посол.

30 березня стало відомо, що журналіст, який близько шести років працює в Росії, зник у Єкатеринбурзі під час підготовки матеріалу про ПВК «Вагнер». Пізніше Федеральна служба безпеки Росії повідомила про затримання за підозрою у шпигунстві журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. Російське слідство стверджує, що Гершкович збирав на замовлення США секретні відомості про одне із підприємств військово-промислового комплексу. Подробиці звинувачення не наводять.

Російський суд заарештував Евана Гершковича на два місяці – до 29 травня. The Wall Street Journal заперечує звинувачення проти свого журналіста, а Білий дім заявив, що звинувачення у шпигунстві є «смішними». Державний департамент США визнав журналіста «неправомірно затриманим Росією».

12 квітня агентство Bloomberg повідомило, що президент Росії Володимир Путін особисто погодив арешт кореспондента Wall Street Journal. Речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив, що Путін віддав наказ про арешт Гершковича, і заявив, що російські спецслужби самостійно ухвалили таке рішення.