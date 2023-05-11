CNN: США шукають пропозиції, які могли б спонукати Росію звільнити двох затриманих американців

Адміністрація президента США Джо Байдена шукає пропозиції, які могли б спонукати Росію звільнити затриманих американців Евана Гершковича та Пола Вілана. Про це повідомляє CNN з посиланням на дані трьох джерел.

США вважають обох чоловіків незаконно затриманими. Нинішні та колишні офіційні особи США кажуть, що наразі у Вашингтона немає (для обміну) високопоставлених російських шпигунів, що спонукає звернутися за допомогою до союзників.

Адміністрація Байдена звертається до країн-союзників, в яких арештовані російські шпигуни, щоб оцінити, чи готові вони піти на обмін у рамках більшого пакету обміну в’язнями.

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Але офіційні особи США також опитували союзників, у яких немає росіян під вартою, кажуть офіційні особи, щоб знайти ідеї щодо того, що могло б спонукати Москву звільнити американських полонених.

Високопоставлені чиновники заявили, що Білий дім також розглядає невелике послаблення санкцій.

Американські офіційні особи приватно заявили, що мета полягає в тому, щоб повернути Вілана та Гершковича додому в рамках однієї угоди, а двоє американських чиновників сказали CNN, що адміністрація хоче побачити, які креативні пропозиції можуть викликати інтерес Росії.

Ця діяльність офіційних осіб США поширюється на деякі країни, які нещодавно заарештували ймовірних російських шпигунів, включаючи Бразилію, Норвегію та Німеччину, а також країни колишнього радянського блоку, щоб обговорити можливість залучення їх до будь-якого потенційного обміну полоненими.

Евана Гершковича заарештували в Москві наприкінці березня за звинуваченнями в шпигунстві, які видання Wall Street Journal рішуче заперечує. Зараз Гершкович, якому загрожує до 20 років позбавлення волі, перебуває в СІЗО «Лефортово».

Громадянин США Пол Вілан утримується в Росії понад чотири роки. Його сестра була присутня на засіданні Ради безпеки ООН, на якому 24 квітня головував Лавров. Вона закликала до звільнення брата.

Державний департамент США визнав Гершковича і Вілана незаконно затриманими.