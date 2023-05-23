Росія: ФСБ заявляє, що громадянина України засудили до 16 років за «шпигунство»

У російській Тулі виніс вирок громадянину України Андрію Петкевичу, заявила Федеральна служба безпеки 23 травня.

За її повідомленням, чоловіка до 16 років ув’язнення в колонії суворого режиму за статтею про шпигунство.

За версією ФСБ, 42-річний Петкевич нібито за завданням української розвідки шукав працівників оборонних підприємств Росії «з числа секретоносіїв», аби отримати від них засекречені відомості про розробки в галузі стрілецького озброєння.

За даними медіа, Петкевича затримали в серпні 2021 року.

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Головне управління розвідки цю заяву наразі публічно не коментували. Радіо Свобода звернулося до Міністерства закордонних справ щодо коментаря з цього приводу. 24 лютого 2022 Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією, за день до того українське МЗС радило всім українським громадянам залишити РФ.

У квітні в Росії за звинуваченням у шпигунстві заарештували американського журналіста Евана Гершковича: він нібито на замовлення США збирав секретні відомості про військово-промислове підприємство Росії. Також за статтею про шпигунство заарештовано кримську татарку Ленію Умерову: її звинувачують у «передачі інформації про російські військові об’єкти і техніку» українській стороні.