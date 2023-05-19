Москва заборонила в’їзд до Росії Бараку Обамі та ще 499 американцям

Міністерство закордонних справ Росії заборонило в’їзд в країну 500 американським громадянам, серед яких колишній президент США Барак Обама, колишні посадовці Білого дому, сенатори, конгресмени та голови військово-промислових компаній.

У заяві МЗС РФ зазначено, що це крок у відповідь на нові санкції, запроваджені США 19 травня проти низки російських осіб і організацій.

Повідомляється, що під заборону потрапили «і ті у владних та правоохоронних структурах, хто безпосередньо причетний до переслідувань інакодумців слідами так званого «штурму Капітолію».

МЗС РФ заявило, що вкотре відмовляє представникам посольства США у консульському відвідуванні в СІЗО журналіста видання The Wall Street Journal Евана Гершковича, заарештованого за звинуваченням у шпигунстві. Відмова названа заходом у відповідь на невидачу в квітні російським журналістам віз США, через що вони не змогли бути присутніми під час візиту міністра закордонних справ Сергія Лаврова в рамках головування Росії в Раді безпеки ООН.

«Штурмом Капітолію» ЗМІ називають масові заворушення 6 січня 2021 року у містах США. У Вашингтоні прихильники експрезидента Дональда Трампа, який відмовився визнати свою поразку на виборах, прорвалися до будівлі Капітолію та влаштували там погром. В результаті загинули п’ятеро людей, включаючи одного офіцера поліції. Після штурму Капітолію проти сотень громадян порушили кримінальні справи, кілька людей засуджено.

Журналіст американської газети The Wall Street Journal Еван Гершкович був затриманий ФСБ 29 березня за звинуваченням у шпигунстві. Він перебуває під арештом у СІЗО. Вашингтон визнав Гершковича неправомірно затриманим. Провину Гершкович не визнає.