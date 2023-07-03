Посол США в Росії зустрілася із заарештованим журналістом WSJ Гершковичем

Посол США в Росії Лінн Трейсі отримала консульський доступ і зустрілася із заарештованим журналістом американського видання The Wall Street Journal Еваном Гершковичем, якого звинувачують у шпигунстві і утримують в слідчому ізоляторі «Лефортово».

Про отримання консульського доступу до американського журналіста та зустріч із ним сьогодні повідомляє видання The Wall Street Journal, а також російські державні агенції з посиланням на посольство США у Москві.

Коментуючи зустріч Трейсі з Гершковичем, Державний департамент США повідомив, що журналіст «здоровий і зберігає силу духу, незважаючи на всі обставини». У відомстві додали, що посольство США продовжуватиме надавати всю можливу підтримку Гершковичу та його рідним, і сподівається, що консульський доступ до нього надаватиметься й надалі.

Представник Держдепартаменту знову наголосив, що США вважають арешт журналіста незаконним і вимагають негайного звільнення його та ще одного американського громадянина – Пола Вілана, засудженого в Росії у 2020 році також за звинуваченням у шпигунстві.

Це друга зустріч посла із Гершковичем після його арешту. Вперше Трейсі відвідувала журналіста в «Лефортово» 17 квітня, за день до того, як суд відхилив клопотання адвокатів про переведення підзахисного під домашній арешт.

Прохання про подальші консульські візити російською стороною були відхилені після того, як посольство США в Москві не видало візи російським журналістам, які планували полетіти до Нью-Йорка для висвітлення роботи сесії Радбезу ООН.

Журналіст WSJ Еван Гершкович був затриманий 29 березня в Єкатеринбурзі, наступного дня суд у Москві відправив його до СІЗО. ФСБ стверджує, що Гершкович збирав на замовлення США секретні відомості про одне із підприємств військово-промислового комплексу. Гершкович не визнав провини.

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Редакція The Wall Street Journal категорично відкинула звинувачення у шпигунстві та заявила, що Гершкович виконував свою роботу. Зокрема, він опитував жителів Єкатеринбурга про їхню реакцію на втрати, які зазнає в Україні ПВК «Вагнер» .



Держдепартамент США визнав журналіста Евана Гершковича «неправомірно затриманим» Росією. Цей статус еквівалентний статусу заручника і дозволяє Вашингтону використовувати додаткові механізми, щоб домагатися його звільнення, зокрема, вести переговори щодо обміну американського громадянина.