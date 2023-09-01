Рекордні закупівлі російського скрапленого газу в ЄС: чи дійсно сталася «зрада»?

Активісти Global Witness звинуватили європейські країни в тому, що вони фактично спонсорують війну в Україні, купуючи скраплений газ у Росії. В Єврокомісії у відповідь наголосили, що насправді з часу повномасштабного вторгнення ЄС скоротив імпорт російського газу втричі. Західні аналітики, тим часом, вказали на тренди на ринку, які дозволять відмовитись від російського блакитного палива повністю.

У Брюсселі цього тижня розгорівся скандал навколо рекордного зростання закупівель скрапленого газу Євросоюзом у Росії. У першому півріччі 2023 року Євросоюз фактично став найбільшим покупцем в СПГ в РФ, придбавши понад половину її експорту, порахували активісти антикорупційної групи Global Witness.

Утроє менше російського газу

В Єврокомісії вийшли з поясненнями: визнали, що таки наростили закупівлі СПГ з РФ, але його обсяги узагалі не стають у порівняння з тими обʼємами газу, які Євросоюз купував у «Газпрому» до повномасштабного вторгнення РФ до України.

«Загальний імпорт газу в ЄС з Росії впав зі 155 мільярдів кубометрів у 2021 році до 80 мільярдів кубометрів у 2022 році. А в першій половині цього року він впав ще до 21 мільярда кубометрів», – пояснив представник Єврокомісії Тім Макфі на брифінгу у четвер.

У зазначених обсягах врахований також газ, який досі надходить з Росії до певних країн Євросоюзу через газогони (наприклад, Угорщини), а також СПГ, який постачають до країн ЄС через термінали у портах Іспанії, Бельгії, Нідерландів тощо.

Представник Єврокомісії зауважив, що до повномасштабного вторгнення частка російського газу в ЄС становила 45%, а тепер зменшилась до усього 15%.

Чому зростають закупівлі СПГ

Такі результати, на думку західних аналітиків, свідчать про значні зусилля з боку Євросоюзу.

«Якщо говорити про те, що ЄС практично відмовився від трубопровідного російського газу – то це було справжнім подвигом. Мало хто очікував, що Європа переживе минулу зиму такою неушкодженою», – зауважив у коментарі Радіо Свобода аналітик «Центру європейської політики» у Брюсселі Філіп Лаусберг.

Разом з тим, відмовляючись від російської енергозалежності, ЄС почав більше споживати скрапленого природного газу з усього світу, в тому числі з Росії. «Як наслідок, на цьому ринку спостерігалося досить багато високих підйомів цін, особливо наприкінці минулого літа», – пояснив експерт.

Враховуючи напругу на ринку, Євросоюз добре справився з газовими закупівлями і намаганнями уникнути російських енергоносіїв, вважає експерт.

«Якщо ви подивитеся на цифри, то 13 мільярдів кубометрів скрапленого газу, які були імпортовані з Росії до Європейського союзу з січня до липня, не є такими вже суттєвими, враховуючи, що загальне використання природного газу в ЄС становить приблизно 360 мільярдів», – сказав Філіп Лаусберг.

Обійтися без Росії

Дослідники аналітичного центру Bruegel в Брюсселі переконані: Євросоюз може обійтися узагалі без російського скрапленого газу. Саме завдяки тому, що його частка несуттєва, від нього можна безболісно відмовитися, каже Джованні Сгараватті. Разом з іншими колегами з центру Bruegel вони проаналізували кілька сценарії розвитку подій і дійшли такого висновку.

«Частка російського ЗПГ становить близько 6% постачань ЄС, тоді як трубопровідний газ із Росії 2021 року становив 40% постачань ЄС. Відмова справді не спричинить такого шоку. А із введенням в експлуатацію нових потужностей зі зрідження газу, особливо в США, світовий ринок заспокоїться у найближчі 18 місяців», – пояснив Джованні Сгараватті.

Обидва аналітики переконані, що допомогти повністю відмовитись від російських енергоносіїв Євросоюзу мають спільні закупівлі газу. Закуповувати газ через єдину платформу в Євросоюзі вирішили, аби стримати зростання цін – коли є один великий клієнт з великим замовленням, а не десятки маленьких, конкурувати між собою починають уже не покупці, а продавці, відповідно ціна знижується.

«Ця схема продемонструвала себе як дуже успішна. Було уже три таких закупівлі – по 13, 14 і, якщо я не помиляюсь, 11 мільярдів кубометрів газу. І, звісно, це буде розвиватися далі», – зазначив Філіп Лаусберг.

В Євросоюзі хочуть поступово дійти до показників, які б дозволили закривати понад половину газових потреб блоку таким способом. Купувати російський газ через спільну платформу заборонено.

Ще однією нагодою для відмови від російського СПГ має стати скорочення споживання газу Євросоюзом загалом, вважають у центрі Bruegel. Торік деякі країни перевиконали ціль зменшити споживання енергоносіїв на 15%. Схожу тенденцію у звʼязку зі зростанням показників енергоефективності очікують і цього року.