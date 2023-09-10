Єврокомісія: авто з номерами РФ можуть не впускати до ЄС із Росії як заборонений імпорт

Єврокомісія підтвердила інтерпретацію санкційного законодавства щодо Росії, згідно з якою в’їзд до країн Європейського союзу на зареєстрованих у Росії автомобілях може розцінюватись як заборонений імпорт. Посилання на відповідний документ Єврокомісії – роз’яснення щодо застосування санкцій станом на 8 вересня – першим опублікувало російське видання «РБК».

Раніше повідомлялося про декілька випадків арешту на митниці в Німеччині зареєстрованих у Росії автомобілів, на яких російські громадяни намагалися в’їхати до країни. Митники посилалися на санкційні норми ЄС. При цьому в інших країнах Євросоюзу про такі випадки не повідомлялося, і в Німеччині відомо лише про кілька таких випадків.

Проте з роз’яснення Єврокомісії випливає, що, згідно з чинним санкційним режимом, в’їзд до ЄС зареєстрованих у Росії автомобілів справді може розглядатися як заборонений імпорт.

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«Немає значення, чи використовується транспортний засіб у приватних чи комерційних цілях, якщо він підпадає під митні коди, перелічені у додатку XXI (у тому числі код 8703), походить з Росії або експортується з неї. Найчастіше це стосується транспортних засобів, що мають російські номерні знаки та зареєстровані в Росії», – йдеться в документі Єврокомісії.

У згаданому додатку перераховані товари, ввезення яких із Росії до ЄС заборонено. Якщо трактувати роз’яснення Єврокомісії буквально, як це роблять опитані «РБК» експерти, слід припустити, що митні органи країн ЄС можуть не пропустити до Євросоюзу не тільки автомобілі, а й особисті речі росіян, включаючи ноутбуки, смартфони, фотокамери, косметику, валізи та туалетний папір.

При цьому наголошується, що пояснення Єврокомісії, хоч і опубліковані на її офіційному сайті, мають рекомендаційний характер, оскільки «тлумачити законодавство ЄС уповноважений лише Європейський суд». Наскільки митники на практиці керуватимуться цими поясненнями – неясно. Посольство Росії у Фінляндії, проте, вже випустило рекомендацію утриматися від поїздок до країни машинами з російськими номерами.

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Представники влади ФРН раніше в розмові з російською службою Радіо Свобода зазначали, що хоча список заборонених до ввезення речей і набув чинності ще в червні, митний контроль «проводиться вибірково і орієнтований на особливі ризики».

При цьому, на думку опитаних Радіо Свобода фахівців, формальна заборона практично не втілюється в життя, оскільки митним органам необхідно доводити, що предмети, що вилучаються, і речі зроблені в Росії, що пов’язано зі значними витратами часу. Тому де-факто проблеми на кордоні у росіян могли виникнути через автомобілі, але не ноутбуки чи косметику. Ці думки, однак, висловили ще до роз’яснень Єврокомісії від 8 вересня.

Після широкомасштабного російського вторгнення в Україну ЄС запровадив щодо Росії 11 пакетів санкцій. У Євросоюзі наголошують, що основна мета санкцій – обмежити можливість російської влади отримувати доходи та фінансувати війну.