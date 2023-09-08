Зеленський: «бачимо надто довгу санкційну паузу з боку партнерів»

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 8 вересня заявив, що санкційний наступ світу на Росію має відновитися.

«Зараз бачимо надто довгу санкційну паузу з боку партнерів. І надто активні спроби Росії обійти санкції. Дуже важливо додати рішень вільного світу, який повинен захищати себе. І захистити! І тим більше має уникати будь-яких спроб використовувати компанії вільного світу, технології вільного світу, продукцію вільного світу, щоб воювати проти свободи», – сказав Зеленський.

Він назвав три пріоритети: подальші санкції проти енергосектору Росії, «реальні обмеження» постачання їй чипів і загалом мікроелектроніки і подальше блокування російського фінансового сектору.

Раніше сьогодні Міністерство закордонних справ України наголосило, що українська сторона виступає проти можливого послаблення санкцій проти Росії в обмін на відновлення зернової угоди.

Так у МЗС відреагували на повідомлення німецького видання Bild про те, що ООН нібито пропонує Росії відновлення зернової угоди на вигідних для Москви умовах, включно з фактичним скасуванням санкцій. Видання посилається на «секретний лист» генсекретаря ООН Антоніу Ґутерріша до міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Офіційних коментарів від ООН з цього приводу наразі немає.