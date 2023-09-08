В обмін на зерно: ООН пропонує зняти з Росії санкцій? Роботине і Бахмут: наступ ЗСУ

- ООН нібито пропонує Росії відновлення зернової угоди на вигідних для Москви умовах, включно з фактичним скасуванням санкцій. Про це пише німецьке видання Bild із посиланням на «секретний лист генсекретаря ООН Антоніу Гутерріша до міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова».
У цьому листі, за даними видання, Гутерріш пропонує «чотири конкретні наріжні камені угоди між Секретаріатом ООН і РФ», яка має «призвести до відновлення Чорноморської ініціативи». Йдеться, зокрема, про дозвіл перепідключення державного «Россільгоспбанку» до міжнародної платіжної системи SWIFT через спеціально засновану дочірню компанію «RSHB Capital S.A.». Простими словами, як пише Bild, генсекретар ООН хоче активувати фіктивний банк, який дозволить обійти санкції ЄС проти російських банків. Серед інший пропозицій, які за даними Bild, генсекретар ООН пропонує Москві: страхування російських кораблів від українських атак в Азовському та Чорному морях; дозвіл для російських кораблів заходити у порти ЄС; повернення Росії заморожених активів. Bild зазначає, що звернувся до офісу генсекретаря ООН за коментарем, але залишився без відповіді. Що з приводу такої можливої пропозиції ООН думають в Україні і як буде реагувати офіційний Київ, якщо лист Гутерріша до Лаврова справді існує?
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:
- Сили оборони України мають успіх на південь від Бахмуту та південніше Роботиного, що на Запоріжжі. Про це повідомляють у Генштабі. Водночас Росія кинула значні резерви на Лиманський напрямок в районі Новоєгорівки, повідомляють у східному угрупованні військ. За словами речника Іллі Євлаша, на ділянці Куп'янськ – військові РФ продовжують готувати штурмові підрозділи, аби прорвати українську оборону. Причому до штурмовиків переводять навіть зв’язківців, адже акцент робиться саме на живу силу. Те, що ЗСУ методично проривають російську оборону на Запоріжжі і під Бахмутом, підтверджують і в Інституті вивчення війни. Аналітики оцінюють, що контрнаступ України може досягти оперативних успіхів у цьому році, але зауважують, що наступні лінії російських оборонних позицій все ще створюють значні проблеми для українських сил.
- Ігор Коломойський отримав підозру від НАБУ. Його підозрюють в заволодінні понад 9 млрд грн коштів «Приватбанку». Окрім Коломойського, підозри отримали ще п’ять осіб – колишні працівники банківської установи. Коломойський вже має підозру від СБУ у шахрайстві та відмиванні грошей. Наскільки вірогідна екстрадиція українського олігарха до США і чим його справи можуть завершитися в українських судах?
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