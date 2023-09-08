В обмін на зерно: ООН пропонує зняти з Росії санкцій? Роботине і Бахмут: наступ ЗСУ

ООН нібито пропонує Росії відновлення зернової угоди на вигідних для Москви умовах, включно з фактичним скасуванням санкцій. Про це пише німецьке видання Bild із посиланням на «секретний лист генсекретаря ООН Антоніу Гутерріша до міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова».

У цьому листі, за даними видання, Гутерріш пропонує «чотири конкретні наріжні камені угоди між Секретаріатом ООН і РФ», яка має «призвести до відновлення Чорноморської ініціативи». Йдеться, зокрема, про дозвіл перепідключення державного «Россільгоспбанку» до міжнародної платіжної системи SWIFT через спеціально засновану дочірню компанію «RSHB Capital S.A.». Простими словами, як пише Bild, генсекретар ООН хоче активувати фіктивний банк, який дозволить обійти санкції ЄС проти російських банків. Серед інший пропозицій, які за даними Bild, генсекретар ООН пропонує Москві: страхування російських кораблів від українських атак в Азовському та Чорному морях; дозвіл для російських кораблів заходити у порти ЄС; повернення Росії заморожених активів. Bild зазначає, що звернувся до офісу генсекретаря ООН за коментарем, але залишився без відповіді. Що з приводу такої можливої пропозиції ООН думають в Україні і як буде реагувати офіційний Київ, якщо лист Гутерріша до Лаврова справді існує?

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