Боррель розповів, як санкції Євросоюзу впливають на економіку Росії

За рік санкції обмежили політичні та економічні можливості РФ, «відрізавши країну від ключових ринків, збільшивши витрати на торгівлю і значно погіршивши промисловий потенціал», зазначив у новому блозі високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель.

Він підкреслив, що від початку вторгнення в Україну ЄС уже запровадив 11 пакетів санкцій проти Росії. Окрім цього, ЄС наклав заборону на поїздки та «заморозив» активи понад 1500 осіб і майже 250 організацій з РФ.

«Щоб зупинити війну, нам потрібно триматися курсу», – вважає представник ЄС.

Боррель написав, що російська економіка скоротилася у 2022 році на 2,1%. Зокрема, виробництво автомобілів – на 48% порівняно із аналогічним періодом минулого року, виробництво комп’ютерів, електроніки та оптики – на 8%. Роздрібна торгівля в РФ впала на 10%, а оптова – на 17%, поінформував він.

За словами Борреля, порівняно з 2021 роком, у 2022 році було припинено 58% загального імпорту ЄС із Росії: імпорт енергетичних товарів скоротився майже на 60%, зокрема відчутно впали залізо, сталь, дорогоцінні метали та деревина. Для першого кварталу 2023 року цей показник становить понад 75%, тоді як імпорт енергетичних товарів знизився на 80%.

«Загальний експорт товарів ЄС був на 52% нижчим за середньорічний показник до початку вторгнення у 2022 році. Водночас експорт європейських товарів подвійного призначення та передових технологій, необхідних Росії для виробництва зброї для війни проти України, впав на 78% у 2022 році порівняно із 2019–2021 роками», – наголосив Боррель.

Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель запевнив, що ЄС й надалі посилюватиме допомогу для України та «ніколи не визнає спроби Росії змінити статус тимчасово окупованих територій України, аби позбавити її народ національної ідентичності».