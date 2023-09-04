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Захід планує попередити ОАЕ про торгівлю з Росією – WSJ

Розслідування журналістів свідчать, що ОАЕ є однією з країн, через які Росія отримувати необхідні запчастини. Фото ілюстративне

Офіційні особи США, Великобританії та Європейського Союзу планують цього тижня спільно чинити тиск на Об’єднані Арабські Емірати, щоб вони припинили поставки товарів до Росії, які могли б допомогти Москві у її війні проти України, повідомила 4 вересня Wall Street Journal з посиланням на американських і європейських офіційних осіб.

За даними медіа, офіційні особи з Вашингтона та європейських столиць відвідали ОАЕ 4 вересня в рамках спільного зусилля, спрямованого на те, щоб комп’ютерні чіпи, електронні компоненти та інші так звані продукти подвійного використання, які мають як цивільне, так і військове застосування, Росія не отримувала, пише Reuters.

У серпні повідомлялося, що російські авіакомпанії з травня 2022-го до червня цього року закупили запчастини на 1,2 мільярда доларів, попри запроваджені проти Росії санкції. Серед купленого обладнання були необхідні для підтримки літака в льотному стані деталі (пристрої американської компанії Northrop Grumman, клапани тиску в кабіні, шасі).

Журналісти Reuters з'ясували, що запчастини потрапляли до Росії через посередницькі компанії в низці країн, зокрема, ОАЕ.

Від початку повномасштабного російського збройного вторгнення на територію України сотні іноземних корпорацій, компаній і брендів оголосили про закриття бізнесу в Росії, відповідно, зупинивши й імпорт продукції з-за кордону. У відповідь російська влада дозволила ввезення в країну іноземних товарів через треті країни в рамках паралельного імпорту, тобто без дозволу правовласника.

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