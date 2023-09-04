Захід планує попередити ОАЕ про торгівлю з Росією – WSJ

Офіційні особи США, Великобританії та Європейського Союзу планують цього тижня спільно чинити тиск на Об’єднані Арабські Емірати, щоб вони припинили поставки товарів до Росії, які могли б допомогти Москві у її війні проти України, повідомила 4 вересня Wall Street Journal з посиланням на американських і європейських офіційних осіб.

За даними медіа, офіційні особи з Вашингтона та європейських столиць відвідали ОАЕ 4 вересня в рамках спільного зусилля, спрямованого на те, щоб комп’ютерні чіпи, електронні компоненти та інші так звані продукти подвійного використання, які мають як цивільне, так і військове застосування, Росія не отримувала, пише Reuters.

У серпні повідомлялося, що російські авіакомпанії з травня 2022-го до червня цього року закупили запчастини на 1,2 мільярда доларів, попри запроваджені проти Росії санкції. Серед купленого обладнання були необхідні для підтримки літака в льотному стані деталі (пристрої американської компанії Northrop Grumman, клапани тиску в кабіні, шасі).

Журналісти Reuters з'ясували, що запчастини потрапляли до Росії через посередницькі компанії в низці країн, зокрема, ОАЕ.

Від початку повномасштабного російського збройного вторгнення на територію України сотні іноземних корпорацій, компаній і брендів оголосили про закриття бізнесу в Росії, відповідно, зупинивши й імпорт продукції з-за кордону. У відповідь російська влада дозволила ввезення в країну іноземних товарів через треті країни в рамках паралельного імпорту, тобто без дозволу правовласника.