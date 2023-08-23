Авіакомпанії РФ в обхід санкцій закупили запчастини на 1,2 млрд доларів – Reuters

Російські авіакомпанії з травня 2022-го до червня цього року закупили запчастини на 1,2 мільярда доларів, попри запроваджені проти Росії санкції, зʼясувала агенція Reuters.

Серед купленого обладнання – як необхідні для підтримки літака в льотному стані деталі (пристрої американської компанії Northrop Grumman, клапани тиску в кабіні, шасі), так і прості запчастини (кавоварки, телефонні трубки бортпровідників та сидіння для унітазів).

Згідно з митними документами, запчастини потрапляли до Росії через посередницькі компанії в Таджикистані, ОАЕ, Туреччині, Китаї та Киргизстані.

Агенція наводить приклад авіакомпанії «Уральські авіалінії». Вона придбала понад 20 одиниць американського обладнання з моменту повномасштабного вторгнення Росії до України. 14 листопада 2022 року, за даними журналістів, літак «Уральських авіаліній» приземлився в Єкатеринбурзі та залишився на злітній смузі, а за три дні туди привезли найважливішу для навігаційних систем запасну частину американської компанії Northrop Grumman. 24 листопада цей літак вилетів до Москви і відтоді, згідно з даними відстеження польотів, здійснює перевезення пасажирів.

Сума 1,2 мільярда доларів відображає загальну вартість поставок, призначених російським авіакомпаніям або їхнім підрозділам із технічного обслуговування. Постачання деталей літаків для інших авіакомпаній журналісти не враховували.

Northrop Grumman повідомила, що не виявила жодних продажів чи послуг із ремонту, які були надані компаніям із РФ. У компанії заявили, що у них є «надійні процеси та процедури, які допомагають забезпечити дотримання всіх законів та правил, повʼязаних із експортом та санкціями».

Reuters також пише, що російські компанії, які до введення санкцій зверталися по обслуговування до великих постачальників, стали користуватися послугами дрібніших компаній. Так, у квітні 2022 року авіакомпанія S7 розпочала імпорт деталей через молдовську компанію Air Rock Solutions. Згідно зі звітами, впродовж наступних 14 місяців S7 отримала від Air Rock Solutions запчастин щонайменше на 1,23 мільйона доларів.

Виконуючий директор компанії Іван Мельников заперечує продаж продукції Росію. Він заявив, що більшість його покупців перебували, зокрема, в ОАЕ та Киргизстані. У Reuters зʼясували, що більшість вантажів від цієї компанії справді потрапляли до Росії через інші країни. На запитання, чи це може вказувати на те, що його клієнти в цих країнах перенаправили поставки російським авіакомпаніям, молдовський бізнесмен не відповів.