Шмигаль анонсував зустріч комітету донорів України і розповів про порядок денний

Чергове засідання Керівного комітету Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України відбудеться 26 вересня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 22 вересня.

Як він заявив на засіданні уряду, ця зустріч є платформою для фінансової стійкості та відбудови України.

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«До керівного комітету платформи входять наші союзники із країн G7 та Європейського Союзу, а його співголовою від України є віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков», – сказав він.

За словами прем’єра, зустріч матиме такі пріоритету порядку денного:

допомога з фінансуванням дефіциту бюджету

потреби швидкого відновлення на 2024 рік

можливість формування єдиної карти реформ

Шмигаль зазначив, що Київ розраховує отримати в 2024 році таку ж підтримку, що й цього року, тобто близько 42 мільярдів доларів.

«Потреби швидкого відновлення України залишаються на рівні до 15 млрд доларів. Цього року було профінансовано лише частину потреб, решта витрат переходять на 2024 рік. Розраховуємо на підтримку міжнародних фінансових організацій та агенцій, зокрема Світового банку, ЄБРР, ЄІБ, USAID, Японського агентства міжнародного співробітництва», – заявив Шмигаль.

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Формування єдиної карти реформи означає приведення вимог отримання фінансової допомоги від донорів до «єдиного інструменту та плану реформ для України, який впроваджуватиме наша держава на шляху до ЄС».

Голова уряду повідомив 22 вересня, що Україна отримала від Євросоюзу восьмий транш макрофінансової допомоги в розмірі 1,5 мільярда євро.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз готує пакет фінансової допомоги Україні на суму близько 50 мільярдів євро протягом 2024-2027 років.