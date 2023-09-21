Україна отримала від США черговий грант на суму 1,25 мільярда доларів

Міністерство фінансів України повідомило 21 вересня про отримання чергового гранту від США у розмірі 1,25 мільярда доларів через цільовий фонд донорів Світового банку.

Ці кошти, виділені у рамках проєкту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine), підуть на компенсацію видатків держбюджету, не повʼязаних зі сферою безпеки та оборони.

Зокрема, фінансування спрямовується на забезпечення пенсійних виплат, виплат працівникам ДСНС, оплату праці медпрацівників, які надають послуги за програмою медичних гарантій, держслужбовців та педагогічних працівників.

За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, у 2023 році Київ отримав уже 9,7 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки від США у формі грантів, а з початку повномасштабної війни до держбюджету України вже надійшло 21,7 мільярда доларів від США. Фінансова допомога надається на безповоротних умовах, що дає змогу не збільшувати боргове навантаження на державний бюджет.