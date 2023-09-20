Україна демонструє «нетерпимість до корупції», а США контролюють витрачені кошти – Блінкен

Українська влада демонструє «нетерпимість до корупції», а США контролюють витрачені кошти, що має «додатково гарантувати для американських платників податків, що їхня допомога витрачається з користю», зазначив державний секретар Ентоні Блінкен в інтерв’ю CBS Mornings.

«Сам факт того, що президент Зеленський (президент України Володимир Зеленський – ред.) вжив заходів, очевидно, для боротьби з випадками корупції, свідчить про те, що українці сприймають це надзвичайно серйозно. І вони знають, що Сполучені Штати та десятки інших країн, які підтримують Україну, хочуть бути певними, що підтримка, яку ми їм надаємо, використовується правильно», – зауважив голова Держдепартаменту США.

Крім того, він підкреслив, що в Україні, а також в інших країнах «працюють команди американських фахівців, які стежать за тим, щоби гроші витрачалися на цілі, для яких надсилаються в Україну».

«Я спілкувався з членами Конгресу, які їздили в Україну, і вони бачили наші зусилля на підтвердження того, що ці кошти добре обліковуються. Вони повернулися під великим враженням від цього контролю, цих заходів, і вони сказали нам, що вони не бачили нічого настільки ефективного в інших місцях раніше», – зазначив держсекретар США.

Він також окремо прокоментував звільнення керівництва Міноборони України.

«Чи були всі вони звільнені через корупцію – це відкрите питання. Я думаю, що в деяких випадках є й інші причини. Але для нас, для мене, той факт, що Зеленський вживає рішучих дій скрізь, де він щось бачить, є доказом, що вони сприймають це серйозно», – зауважив очільник Держдепартаменту США.

Раніше в Держдепартаменті зауважили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року США надали Україні допомоги у сфері безпеки на 43,2 млрд доларів, 2,9 млрд доларів гуманітарної допомоги і 20,5 млрд доларів бюджетної підтримки через механізми Світового банку.