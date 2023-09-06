Дейнега заперечив, що подав заяву про відставку після зміни міністра оборони

Заступник міністра оборони Віталій Дейнега прокоментував повідомлення про те, що він нібито подав заяву про відставку.

Він опублікував власне фото, назвавши його своєю «заявою про відставку».

«Кадровою політикою МО займаються не в Телеграмі. То ж думаю, що ми з новим міністром якось розберемось і тоді я сам все повідомлю. Думаю що у нас обох є очікування одне від одного. І треба час, щоб ми домовились чи ні про них та спільну стратегію», – заявив він.

Урядовець додав, що хоче завершити почату роботу у відомстві, зокрема, модернізацію оборонного ІТ-сектору. Водночас він припустив, що є ті, хто в цьому не зацікавлений.

Читайте також: Рада призначила Рустема Умєрова міністром оборони

«Є багато гравців, яким геть не вигідно сильне МО під час війни. Для когось зняття мене з посади стане спасінням від звільнення, для когось – надією відпетляти від значно серйозніших юридичних наслідків, для когось – можливістю ослабити одне з ключових відомств в державі на свою користь», – зазначив Дейнега.

Раніше народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко заявив, що на тлі відставки міністра оборони Олексія Резнікова його заступники Володимир Гаврилов, Віталій Дейнега та Андрій Шевченко нібито написали заяви про відставку.

Дейнега та Шевченко стали заступниками міністра в лютому цього року.

Верховна Рада 6 вересня підтримала призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони.

5 вересня Верховна Рада звільнила міністра оборони Олексія Резнікова, а також Рустема Умєрова з посади очільника Фонду держмайна.